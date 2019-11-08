Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararıADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, şafak vaktı DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyonu başlattı.

Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi

DEAŞ ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yakalanan zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
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