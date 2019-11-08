Son Dakika Haberleri: ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI
Son Dakika Güncel ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI

ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI

6 saat önce

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI, System.String[]

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine, önceden belirlenen adreslere TEM ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırıldı. Polis ekipleri, baskınlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital malzemelere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin, Emniyet Müdürlüğü'nden çıkması

Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

TEM polislerinin baskın yapılacak evin sokağında yürümesi

Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak evin önüne gelmesi

Ekiplerin, eve baskın yapması

Polislerin evin içinde "Yere yat" diye bağırması

Sokakta uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polis

Sokağın girişinde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi özel harekat polisi

Polis araçlarından görüntü

Şüphelilerin, polis nezaretinde sağlık muayenesine getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:31 Kaynak: DHA
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