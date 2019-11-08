Son Dakika Haberleri: Adana'da deaş ve el kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Adana'da deaş ve el kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da deaş ve el kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

7 saat önce

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine, önceden belirlenen adreslere TEM ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırıldı. Polis ekipleri, baskınlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital malzemelere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da deaş ve el kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
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