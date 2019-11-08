Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

8 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, şafak vakti DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonu başlattı.

Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde sözde 'hemşire, istihbarat ve hizmet emiri' oldukları tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi.

(İHA)

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]