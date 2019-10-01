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Adana'da dehşet anları kamerada.

14 dakika önce

Adana'da dehşet anları kamerada.

Adana'da dehşet anları kamerada...Tartıştıkları şahsı önce silahla vurdular ardından tekmeleyip dövdüler

Adana'da bir kişinin tartıştığı şahsı silahla vururken yanındaki arkadaşının da yaralıyı darp etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir kişinin tartıştığı şahsı silahla vurması ve yanındaki arkadaşının da yaralı şahsı darp etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Haziran ayında Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer S. ile Mustafa M. bir süre önce bir olaya karıştı. Olay sonrası yakalanan zanlılar savcılıkta ifade verdi. Daha sonra serbest kalan zanlılardan Muzaffer S. arkadaşı Mustafa M.'nin verdiği ifadede kendisini suçladığını ileri sürerek Çatalan Caddesinde yanında başka bir arkadaşı ile Mustafa M.'nin yolunu kesti. Bir süre konuşan iki arkadaş daha sonra tartışmaya başladı. Bunun üzerine Muzaffer S. belinden çıkardığı tabanca ile Mustafa M.'ye iki el ateş etti. Muzaffer S.'nin arkadaşı B.S.'de yere düşen yaralıya tekme atıp darp etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yaralı hastaneye kaldırılırken polis Muzaffer S. ile arkadaşını yakaladı.

Silahı kullanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da dehşet anları kamerada.

Çatalan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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