Adana'da demir ve kablo hırsızlığına teşebbüs eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da demir ve kablo hırsızlığına teşebbüs eden 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir işletmeden demir ve kablo çalmaya teşebbüs eden 2 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir işletmeden demir ve kablo çalmaya teşebbüs eden 2 şüpheli yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çokçapınar Mahallesi'nde bir işletmeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, işletmenin içinde F.G, ve B.G'yi 190 kilogram demir, 3 kilogram bakır kablo ve 350 metre alüminyum kablo çaldıkları esnada suçüstü yakaladı, G.B'nin üzerinde 3 gram esrar bulundu. Zanlılar gözaltına alındı.

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