Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı

01.06.2022 09:50

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Seyhan Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını söktüğü yönünde ihbar aldı.

Bölgeye giden ekipler, şüpheli Tayfun G'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Demir yolunun köprü üzerindeki bölümünde bazı vidaların söküldüğü belirlendi. Çevrede araştırma yapan ekipler, çalılıkların arasına gizlenmiş poşette raylardan sökülen vidaları buldu.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun G, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı
Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı
Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı
Demir yolu köprüsündeki rayların vidalarını çalan zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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