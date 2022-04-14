Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi - Son Dakika
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Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

14.04.2022 16:37

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi.

Eski Misis Mahallesi'nde orta gerilim elektrik taşıyıcı direğin demirlerinin bir kısmı çalındı.

Bölgedeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik direği, bulunduğu tarlaya devrildi.

Devrilme nedeniyle bölgede yaklaşık 2 saatlik elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti, alternatif hatların devreye sokulmasıyla giderildi, direğin tamiri için de çalışma başlatıldı.

Demirlerin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi
Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

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DEMİRLERİ ÇALINAN YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİ DEVRİLDİ DEMİRLERİ ÇALINAN YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİ DEVRİLDİ Sancaktepe'de otomobil taksiye ve elektrik direğine çarptı, bölgede kısa süre elektrik kesildi Sancaktepe'de otomobil taksiye ve elektrik direğine çarptı, bölgede kısa süre elektrik kesildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi - Son Dakika


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