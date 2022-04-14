Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi.
Eski Misis Mahallesi'nde orta gerilim elektrik taşıyıcı direğin demirlerinin bir kısmı çalındı.
Bölgedeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik direği, bulunduğu tarlaya devrildi.
Devrilme nedeniyle bölgede yaklaşık 2 saatlik elektrik kesintisi yaşandı.
Kesinti, alternatif hatların devreye sokulmasıyla giderildi, direğin tamiri için de çalışma başlatıldı.
Demirlerin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi - Son Dakika