Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında deneme ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından proje kapsamında 6 ilçede toplam 944 bin 750 dekara ölmez otu, biberiye, kekik, çörek otu, lavanta, adaçayı, nane, melisa, papatya gibi bitkilerin deneme ekimi yapıldı.

Vali Süleyman Elban, bu kapsamda Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde ekim yapılan bitkilerin bulunduğu tarlada hasada katıldı. Tarlayı gezerek yetkililerden bilgi alan Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihte Lokman Hekim adıyla bilinen, şifa dağıttığına inanılan kişinin yaşadığı ve yazdığı ölümsüzlük reçetesini Ceyhan Nehri'ne düşürdüğüne inanılan bölgede olduklarını belirtti.

Lokman Hekim'in sunduğu şifanın kaynağı olan bitkilerin yine burada yetiştiğine dikkati çeken Elban, kendilerinin de bu bitkilerin doğal haliyle bulunanlarının ıslah edilmesi, az ekilen veya bulunanların da ekiminin yaygınlaşması için proje hazırladıklarını söyledi.

Elban, proje kapsamında şifalı tıbbi aromatik bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirme çabasında olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Tüm paydaşların hepsi bu sektörün gelişmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş bu değerin tekrar canlanması için bir çaba içerisindeler. Burada 5-6 ayrı bitkinin denemesi yapıldı. Bize ifade edilene göre verimlikte çok ciddi başarı elde ettiklerini söylüyorlar. Diğer alanlarda da yine ciddi bir verimlilik olduğu gözlemlendi. İnşallah bölgemize, iklimimize, toprağımıza, uyum sağlayan bu tür tıbbi aromatik tüm bitkilerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olacağız."

Hasada, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile yetkililer katıldı.