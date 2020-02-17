Adana'da denetimlerde aranan 136 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, yasa dışı sokak eylemlerinin önlenmesi, molotof kokteyli, havai fişek ve taşlı saldırıların engellenmesi amacıyla 13-15 Şubat tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Helikopter destekli uygulamada çeşitli birimlerden çok sayıda polis görev aldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş uygulama noktalarını gezerek denetlemede bulundu. Aktaş halkla bir araya gelerek sohbet etti.

Ekipler, 52 umuma açık adresi kontrol etti, 33 bin 438 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 136 kişi gözaltına alındı, yoklama kaçağı 75 kişiye de tebligat yapıldı.

Aramalarda, 285 gram sentetik uyuşturucu, 0,75 gram esrar, 5 tabanca, 9 av tüfeği, havalı tüfek, 158 av tüfeği fişeği, 2 kesici alet ile 23 kilogram sigara makaronu ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 12 bin 117 aracın kontrol edildi, çalıntı otomobil ve 5 motosiklet ile motor ve şasi numarası değiştirilmiş 2 otomobile el konuldu, 396 araç sürücüsüne 394 bin 811 lira idari para cezası uygulandı ve 79 araç trafikten men edildi.