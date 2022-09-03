Bu kapsamda Çukurova Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla Vali Süleyman Elban ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba Havalimanı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla açtı - Son Dakika

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