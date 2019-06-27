Adana'da dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı
38 dakika önce
Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:16 Kaynak: AA
'nın Çukurova
ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Toros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yüzme havuzuna giden Ayşe K. (16) havuzdan çıktığı sırada soyunma odası önünde dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan ve bilinci kapanan Ayşe K, çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler
İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak
TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler
Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak