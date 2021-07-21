Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karagöz daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu fark eden çevredekiler, Karagöz'ü sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz'ü Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yumurtalık Halk Plajı'nda denize giren Emre Karagöz (24), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Fransız gazetesinden ülkede gündem yaratan iddia: Fas hükümeti, casus yazılım "Pegasus" ile Macron'u dinledi

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar