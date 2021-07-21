Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yumurtalık Halk Plajı'nda denize giren Emre Karagöz (24), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden çevredekiler, Karagöz'ü sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz'ü Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karagöz daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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