İlçede yüzmek için denize giren Ş.İ. (28) ve V.A (32) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Son Dakika › Güncel › Adana'da denizde boğulmak üzere olan 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

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