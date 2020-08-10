Adana'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Adova Sitesi önünden dün denize giren Suriye uyruklu İbrahim İbrahim (22) akıntıya kapıldı.
İbrahim'in suda gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Sahil güvenlik ekiplerince dün ara verilen ve sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları sonucu İbrahim'in cansız bedeni, suda kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisindeki balıkçı barınağı yakınında bulundu.
Gencin cesedi otopsi için Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.