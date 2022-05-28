Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu - Son Dakika
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Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

28.05.2022 17:34

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Yumurtalık ilçesine gelen Murat Ölker ile arkadaşı Mehmet Emre T, serinlemek için denize girdi.

Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, iki genci bota alarak sahile getirdi.

Burada bekleyen ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Ölker, kurtarılamadı.

Mehmet Emre T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu
Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu
Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu
Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu - Son Dakika
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