Son Dakika Haberleri: Adana'da Depo Yangını (1)

Adana'da Depo Yangını (1)

42 dakika önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.

Adana'da Depo Yangını (1), System.String[]
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri genel - detay

İtfaiyenin alevlere müdahalesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:33 Kaynak: DHA

Havutlu, Yüreğir, Güncel
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