Son Dakika Haberleri: Adana'da Depo Yangını

Adana'da Depo Yangını

24 dakika önce

Adana'da depo yangını (1)Adananın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın cıktı.

Adana'da depo yangını (1)

Adananın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın cıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: GÖKHAN KESKİNCİ/ ADANA,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:47 Kaynak: DHA

Havutlu, Yüreğir, Adana, Güncel
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