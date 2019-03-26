Adana'da Depo Yangını (2)
22 dakika önce
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.
ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:51 Kaynak: DHA
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