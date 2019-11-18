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Adana'da depoda kaçak cinsel uyarıcılar ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Adana'da depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki depoda kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 6 bin 360 kutu içecek ve bin 380 paket çikolata ile 3 bin 70 hap ve sprey ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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