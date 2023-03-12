Adana depreminin yaşattığı panik kamerada - Son Dakika
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Adana depreminin yaşattığı panik kamerada

12.03.2023 09:07

Adana depreminin yaşattığı panik kamerada Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adana depreminin yaşattığı panik kamerada

ADANA - Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, dün saat: 22.35'de merkez üssü Adana Yüreğir ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, şehir merkezi, çevre ilçeler ve Mersin'den de hafif hissedildi.

Depremi hissedenler panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA
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Adana depreminin yaşattığı panik kamerada Adana depreminin yaşattığı panik kamerada Son Dakika: Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana depreminin yaşattığı panik kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana depreminin yaşattığı panik kamerada - Son Dakika
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