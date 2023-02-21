Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında - Son Dakika
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Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında

21.02.2023 12:33
Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 16 katlı apartmanın yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 16 katlı apartmanın yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi 81215. Sokak'ta, 45 kişinin yaşadığı Sami Bey Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Yakındaki başka bir binanın kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sarsıntıların başlamasıyla park halindeki araçların ileri geri hareket etmesi yer alıyor.

Sami Bey Apartmanı'nın görevlisi İsmail Tekin ve ailesinin binadan çıkıp hızla uzaklaşmasının yer aldığı kayıtlarda, diğer üç kişi kaçmaya çalışırken binanın yıkıldığı görülüyor.

Kameranın bulunduğu apartmandan panikle çıkan bir vatandaşın, yıkıntılardan korunmak için park halindeki araçların arasına girmesi ve oluşan yoğun toz bulutunun arasında kalması da kameralarca kaydedildi.

"Bina orta kısmından kırıldı ve üst bölümü devrildi"

Yıkılan apartmandan eşi, iki çocuğu ve torunuyla kurtulan Tekin, AA muhabirine, depremden bir süre önce ameliyat olduğunu, sabaha karşı rahatsızlanarak uyandıktan birkaç dakika sonra sarsıntının başladığını anlattı.

Eşi ve çocuklarıyla hemen binadan çıkmaya çalıştıklarını aktaran Tekin, dışarıya adım attıkları esnada apartmanın yıkılmaya başladığını söyledi.

Tekin, kapıdan çıktıkları anda beton parçalarının döküldüğünü belirterek, "Binanın önündeki parka ulaştığımız anda da bina orta kısmından kırıldı ve üst bölümü devrildi. Daha sonra kalan kısmı çöktü." diye konuştu.

Arkalarından üç kişilik ailenin geldiğini belirten Tekin, "Anne baba yaralı kurtuldu ama kızları enkazın altında kaldı. Canımızı kurtardık ama her şeyimizi kaybettik. Maalesef çoğu daire sahipleri de yaşamını yitirdi. Şu an kalacak yerim olmadığı için ailemle köye döneceğim." dedi.

Sokakta selamlaştığı komşularını kaybetti

Yakın mesafedeki başka bir binada ikamet eden Tihan Elma da depremin başlamasıyla evinden çıktığını söyledi.

Sami Bey Apartmanı'nın yıkılmasına şahit olduğunu dile getiren Elma, o sırada her yeri toz bulutunun kapladığını ifade etti.

Elma, çocuklarının bu durumdan olumsuz etkilendiğine değinerek, "Daha kötüsü komşularımızı kaybettik, her gün sokakta karşılaşıyorduk. Büyük acı içerisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında

Kahramanmaraş, Sami Bey, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da depremde 16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında - Son Dakika

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