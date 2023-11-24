 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da depremde yıkılan binada bakır tabak bulundu - Son Dakika

Adana'da depremde yıkılan binada bakır tabak bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

Adana\'da depremde yıkılan binada bakır tabak bulundu
24.11.2023 - 11:39,  Güncelleme: 11:42
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.
Kentte, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 13 katlı İnci Apartmanı'nda yıkım çalışması başlatıldı.
Çalışmada işçiler, pencerenin üzerinde perde duvarı tutmak için yapılan ve içerisinde 4 demir olan hatılda bakır tabak buldu.
Yıkım ekibinde yer alan Mehmet İpek, AA muhabirine, 13 katlı binanın yıkımına 18 Kasım'da başladıklarını söyledi.
Dama çıkarılan iş makinesinin kat kat yıkarak aşağı indiğini belirten İpek, "Çok ağır hasarlıydı, acil yıkım isteniyordu. 10. katında hatıldan yemek tabağı çıktı. Şaşırdık yani, daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımıza geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adana'da depremde yıkılan binada bakır tabak bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da depremde yıkılan binada bakır tabak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement