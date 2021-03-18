Adana'da depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

Adana'da depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
18.03.2021 13:35
Adana'nın Kozan ilçesinde yıprandığı ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yıprandığı ve depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen cami ve minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan 40 yıllık Hacımirzalı Camisi için yıprandığı ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı.
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan cami kepçe yardımıyla, minaresi de bağlanan çelik halatla iş makinesiyle çekilerek yıkıldı.
Yıkılan caminin yerine Kur'an kursu ve kreşin de bulunacağı yeni bir cami kompleksinin inşa edileceği belirtildi.
Son Dakika Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Son Dakika! Ermenistan 20 Haziran'da erken seçime gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti