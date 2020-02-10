Adana'da depremzedeler için konser verilecek - Son Dakika
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Adana'da depremzedeler için konser verilecek

6 saat önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat'ta depremzedeler yararına konser verecek.

Adana'da depremzedeler için konser verilecek, System.String[]

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat'ta depremzedeler yararına konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan depremin ardından depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla yardım konseri düzenlenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, "Elazığ Harput Senfonisi" başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirileceği konseri, orkestra düzenlemelerini yapan şef Bujor Hounic yönetecek.

Konserde, opera sanatçıları Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak yer alacak.

Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katılacakları, bilet ücretleri 50 lira olan konserin geliri Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Elazığ'da yardım ve desteğe ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara gönderilecek.

Çukurova, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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