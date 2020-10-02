Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi - Son Dakika

Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor-Adanaspor derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya geldi.

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor- Adanaspor derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde gerçekleşen buluşmada, oynayacakları maçın her iki takım için de önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

İki takım arasında ezeli ve tatlı bir rekabet olduğunu ifade eden Sancak, şöyle konuştu:

"İki başkan dostlar. Taraftarlar da yavaş yavaş inşallah bu birlikteliğimize alışır, dostane çerçevede maçlarımızı oynar gideriz. Her iki taraf da kazanmak istiyor. Bu da doğal. Biz de kazanmak istiyoruz, bizim de hedeflerimizi var. Adanaspor'un da hedefleri var. İyi oynayan ve hak eden kazansın. Tabii ki bizim gönlümüzden geçen, dürüst olmak gerekirse kazanmak. İnşallah Allah bize nasip eder. Bayram Başkanım kusura bakmasın."

Akgül: "İnşallah hak eden kazanır"

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül de Sancak ile eski bir dostlukları olduğunu belirterek, "İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki benim de Başkan Sancak gibi gönlümden geçen bizim kazanmamız ama derbi sonuçları belli olmuyor." dedi.

Sancak'ın dileklerine katıldığını ifade eden Akgül, "Maçın sorunsuz, sonuç her ne olursa olsun her iki taraf için de problemsiz geçmesini diliyorum. Hem saha içerisinde hem saha dışarısında. Tabi bu maçın bir özelliği de ilk defa seyircisiz oynanacak olması. Ben de merak ediyorum seyirsisiz derbi nasıl olacak?" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Akgül ve Sancak, birbirlerine isimlerinin yazılı olduğu kendi kulüplerinin formalarını hediye etti.

Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi
Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi
Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi
Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi

Adana Demirspor, Adanaspor, Derbi, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu
Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı         
22:53
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
20:56
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 23:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei