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Adana'da Dere Kenarında Genç Bir Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Adana'da Dere Kenarında Genç Bir Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 22.10.2023 22:12

Adana'da dere kenarında oturan Erkan Efe Dağoğlu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Ayrıca, Erkan Efe Dağoğlu'nun amcasının da 2012 yılında benzer bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

ADANA'da arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açtığı ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurulan Erkan Efe Dağoğlu (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki Sarıçam Deresinin kenarında meydana geldi. İddiaya göre Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi tabancasıyla ona doğru ateş açtı. Başına, boynuna ve göğsüne kurşun isabet eden Dağoğlu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Dağoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Dağoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KENDİSİYLE AYNI ADI TAŞIYAN AMCASI DA CİNAYET KURBANI

Öte yandan Erkan Efe Dağoğlu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Erkan Dağoğlu'nun da 2012 yılında Adana'da bir barda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Erkan Efe, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Dere Kenarında Genç Bir Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Dere Kenarında Genç Bir Kişi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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