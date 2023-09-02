Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu

Son Güncelleme: 02.09.2023 22:32

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dere kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaralar olduğu tespit edildi.

Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu. Cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaralar olduğu görüldü.

KÖTÜ KOKUYU ALAN VATANDAŞLAR BULDU

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki dere kenarında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, dere kenarında yürürken kötü bir koku alıp çevreyi incelemeye başladı. Dere kenarında yürümeye devam eden vatandaşlar, kadın cesediyle karşılaştı.

BACAK VE BOYUN KISIMLARINDA YARALAR TESPİT EDİLDİ

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, 4-5 günlük olduğu tahmin edilen cesedin bacak ve boyun kısımlarında yaraların olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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