Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

25.05.2022 23:52

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mesut Bulungiray (21) idaresindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, Hamdilili Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Bulungiray ile otomobilde bulunan Mehmet İhsan Yağmurca (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

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Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika


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