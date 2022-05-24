Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

24.05.2022 12:38
Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Tüfekli (47) idaresindeki 01 D 9075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tenkerli Deresi yatağına devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Tüfekli'nin cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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