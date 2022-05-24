Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Tüfekli (47) idaresindeki 01 D 9075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tenkerli Deresi yatağına devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Tüfekli'nin cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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