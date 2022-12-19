Adana'dan feci görüntü! Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu - Son Dakika
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Adana'dan feci görüntü! Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu

19.12.2022 10:06

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun geldiği bölgede ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışması başlatılacak.

Yüreğir'e bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı.

KÖTÜ KOKU SONRASI FARK ETTİLER

Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'dan feci görüntü! Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'dan feci görüntü! Dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu - Son Dakika
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