Adana'da Derede Ceset Bulundu
1 saat önce İlandır
Adana'nın Yüreğir ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yağış ve cesedin bulunduğu noktanın çamur yatağı olması nedeniyle CANKUR'dan yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi
CANKUR ekipleri, vücudunun büyük bölümü çamura batmış olan erkek cesedini yağışın da etkisiyle güçlükle çıkarttı.
Yüz kısmı tanınmayacak hale gelen ceset, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:17 Kaynak: AA
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