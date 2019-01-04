Son Dakika Haberleri: Adana'da Derede Ceset Bulunması

Adana'da Derede Ceset Bulunması

10 dakika önce İlandır

Adana'da kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan Suriyelinin kesici aletle öldürüldüğü belirlendi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da Derede Ceset Bulunması, System.String[]
Adana'da kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan Suriyelinin kesici aletle öldürüldüğü belirlendi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki derede 26 Aralık'ta ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, cesedin, 10 Aralık'tan beri haber alınamayan ve 2 gün sonra otomobili derenin yaklaşık 4 kilometre uzağında terk edilmiş bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'ya (56) ait olduğunu tespit etti.

Otopside, maktulün kesici alet ve sert cisim kullanılarak öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler, maktulün ailesiyle yaptığı görüşmede, Abdo'nun en son Suriyeli S.H. (25) ile buluşmak için evden ayrıldığını öğrendi.

Araştırmada, S.H'nin maktulün kaybolduğu gün Osmaniye'ye gittiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli S.H'nin ifadesi doğrultusunda Suriyeli S.M. (20) de Hatay'da yakalandı.

Şüpheliler S.H. ile "insan kaçakçılığından" emniyette suç kaydı bulunan S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:05 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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