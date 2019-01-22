Adana'da Derede Ceset Bulunması

Adana
'nın Karaisalı
ilçesinde derede bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Salbaş
Mahallesi Çakıt Deresi'nde dün bulunan cesedin Adana Adli Tıp
Birimindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin ailesinin 2 gündür haber alamadığı Suriyeli Hassan Faris'e (18) ait olduğunu belirledi.
Ekipler, Faris'in düştüğü derede boğulmuş olma ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan ailesi tarafından teslim alınan Faris'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.