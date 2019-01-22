Son Dakika Haberleri: Adana'da Derede Ceset Bulunması

Adana'da Derede Ceset Bulunması

2 saat önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde derede bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde derede bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Salbaş Mahallesi Çakıt Deresi'nde dün bulunan cesedin Adana Adli Tıp Birimindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin ailesinin 2 gündür haber alamadığı Suriyeli Hassan Faris'e (18) ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Faris'in düştüğü derede boğulmuş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan ailesi tarafından teslim alınan Faris'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Salbaş, Karaisalı, Adana, Güncel
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