Adana'da deri fabrikasında yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da deri fabrikasında yangın: 1 ölü - Son Dakika

Adana'da deri fabrikasında yangın: 1 ölü

6 saat önce

Adana'da deri fabrikasında çıkan yangında iş yerinde bekçi olarak çalışan bir kişi yanarak can verdi.

Adana'da deri fabrikasında yangın: 1 ölü, System.String[]

Adana'da deri fabrikasında çıkan yangında iş yerinde bekçi olarak çalışan bir kişi yanarak can verdi. Ölen kişinin yakınları cenaze çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi.


Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir deri fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. İçeride bir kişi olduğunun bilgisisi alan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yaklaşık 2 saat sonunda yangını güçlükle söndürebildi.


Bekçinin çocukları baygınlık geçirdi


Yangın söndürüldükten sonra fabrika içerisinde bulunan bekçi Mehmet Emin Turgut'un cansız bedenine ulaşıldı. Yangın haberini alıp fabrikaya gelen Turgut'un çocukları ve akrabaları ceset çıkarılıp cenaze aracına bindirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Turgut'un çocukları ise baygınlık geçirdi. Turgut'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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