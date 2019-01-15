Son Dakika Haberleri: Adana'da Dev Fuhuş Operasyonu

Adana'da Dev Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Adana'da dev fuhuş operasyonu Fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı Operasyonda çok sayıda kadın ve erkek gözaltına alındıADANA - Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla...

Adana'da dev fuhuş operasyonu
Fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı
Operasyonda çok sayıda kadın ve erkek gözaltına alındı

ADANA - Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 51 kişinin yakalanması için şafak vakti villa ve plazalara baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda bazı kadın ve erkek şahısların "fuhşa aracılık ve yer temin ettiği, zorla fuhuş yaptırdığı" değerlendirildi.
Yapılan bu çalışmanın ardından 28'i kadın 51 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis bu kişileri gözaltına almak için bugün şafak vakti operasyon başlattı. Polis villa ve plazaların da arasında bulunduğu yaklaşık 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında kadın ve erkeklerin olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirilen zanlılar, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek suçlamaları kabul etmedi.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadın: Çek Lan Çek Soyunayım Kanala Düşen Otomobilin Üzerinde Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

Torbacı Nene, Mahkemedeki Savunmasıyla Pes Dedirtti: Kullanmak İçin Aldım Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:22:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Dev Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]