SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

16.08.2022 08:00
SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki regülatör köprünün kapaklarında erkek cesedi bulundu.

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki regülatör köprünün kapaklarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalındaki regülatör köprü çalışanları, suyun içinde kapaklara takılan erkek cesedini fark edince 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki ceset, dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve üzerinde kıyafetler bulunan erkek cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

YORUMLAR
500
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 08:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement