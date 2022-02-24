Adana'da devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı

24.02.2022 15:57
Adana'da devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Adana'da otoyolda kağıt yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otoyolda kağıt yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Fikret A, yönetimindeki 33 BAD 85 plakalı kağıt yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Fikret A, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, tırın dorsesinden yola savrulan kağıt rulolarına çarpan Osman K. idaresindeki 46 ACH 591 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

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Gaziantep, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da devrilen kağıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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