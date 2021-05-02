Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nuri Polat'ın kullandığı 16 JMU 65 plakalı kömür yüklü kamyon, D-400 kara yolu üzerinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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