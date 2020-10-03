Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Gül (22) idaresindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Ayhan Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderilen Gül'ün astsubay olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:39 - Kaynak: AA
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