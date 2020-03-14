Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

6 saat önce

Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, Can-Kur ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı, System.String[]

Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, Can-Kur ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ömer Kök yönetimindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından da devrildi.

Sürüklenerek Emre Baysal yönetimindeki araca çarparak durabilen otomobilde sıkışan Kök, olay yerine sevk edilen Can-Kur ekiplerince çıkarıldı.

Ömer Kök, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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