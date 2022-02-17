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Adana'da devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi

17.02.2022 11:51
Adana'da devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EH 920 plakalı otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobildeki polis memuru Ahmet Bulut ile iki kişi yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine giderek yaralılara müdahale etti.

Durumu ağır olan polis memuru Bulut, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı. Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.

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Polis Memuru, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika
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