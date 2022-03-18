Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı

18.03.2022 18:24
Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı

Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.

Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine giden Aydın Taşkın'ın kullandığı 27 SV 632 plakalı pamuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Taşkın ile yanındaki Erkan Kara 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır çekiciyle kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabeyin yargılanması sürdü Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Adana Yüregir, Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement