Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da devrilen pamuk yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine giden Aydın Taşkın'ın kullandığı 27 SV 632 plakalı pamuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Taşkın ile yanındaki Erkan Kara 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tır çekiciyle kaldırıldı.