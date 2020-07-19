Adana'da devrilen sepetli motosikletteki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile eşi Hatice (40), çocukları Çınar (1) ve Sılanur (14) Avcılar yaralandı, ailenin gelini Derya Avcılar (19) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

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