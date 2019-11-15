Son Dakika Haberleri: Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adana'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adana'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mustafa Bülbül idaresindeki 15 NE 390 plakalı tır, Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Bülbül, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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