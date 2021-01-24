Adana'da dikimevi ve spor kompleksi törenle açıldı - Son Dakika

Adana'da, Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan Dikimevi ile Akkapı Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, törende yaptığı konuşmada, istihdam ve kaynak yaratan bir belediye anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Yapılan hizmetlerin sürekli ve kalıcı olmasının temel felsefeleri olduğunu dile getiren Akay, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Spor kompleksinin çok sayıda gencin kullandığı bir okul haline geldiğini belirten Akay, dikimevinden de kendi personel kıyafetlerini dikmenin yanı sıra başka belediyelere de katkıda bulunduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.