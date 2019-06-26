Son Dakika Haberleri: Adana'da dilencilere yönelik denetim
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Adana'da dilencilere yönelik denetim

7 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilaç alamadığını belirterek farklı yöntemlerle vatandaşlardan para dilendiği belirlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Adana'da dilencilere yönelik denetim, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilaç alamadığını belirterek farklı yöntemlerle vatandaşlardan para dilendiği belirlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Yeşil Bulvar'da bisikletiyle seyreden A.Ç. (68) karşısından gelen otomobillerin önüne düşme numarası yaparak atlaması ve yardıma gelenlerden para talep etmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bir süre takip edilen A.Ç'nin aynı yöntemle bir çok defa vatandaşlardan para aldığını tespit eden polisler şahsı inceledi.
Çantası ve üzerinde arama yapan ekipler, her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.
Ekipler, olayında şikayetçisi olmaması üzerine A.Ç'yi bölgeden uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Yüreğir, Adana, Güncel
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