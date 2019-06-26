Adana'da dilencilere yönelik denetim
7 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilaç alamadığını belirterek farklı yöntemlerle vatandaşlardan para dilendiği belirlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:54 Kaynak: AA
'nın Yüreğir
ilçesinde ilaç alamadığını belirterek farklı yöntemlerle vatandaşlardan para dilendiği belirlenen kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Yeşil Bulvar'da bisikletiyle seyreden A.Ç. (68) karşısından gelen otomobillerin önüne düşme numarası yaparak atlaması ve yardıma gelenlerden para talep etmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bir süre takip edilen A.Ç'nin aynı yöntemle bir çok defa vatandaşlardan para aldığını tespit eden polisler şahsı inceledi.
Çantası ve üzerinde arama yapan ekipler, her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.
Ekipler, olayında şikayetçisi olmaması üzerine A.Ç'yi bölgeden uzaklaştırdı.
Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı
Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı
AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı