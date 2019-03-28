Son Dakika Haberleri: Adana'da Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 Lira Çıktı

Adana'da Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 Lira Çıktı

38 dakika önce

Adana'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu.

Adana'da Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 Lira Çıktı, System.String[]
Adana'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bulvarda dilenen Aziz İ, Zabıta Daire Başkanlığına götürdü.

Üzerinden 6 bin 455 lira çıkan Aziz İ'ye, Kabahatler Kanununun ilgili madde gereğince 153 lira ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:06 Kaynak: AA

Zabıta Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 Lira Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]