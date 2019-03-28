Adana'da Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 Lira Çıktı
38 dakika önce
Adana'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu.
Adana
'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
ekipleri, merkez Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bulvarda dilenen Aziz İ, Zabıta Daire Başkanlığına götürdü.
Üzerinden 6 bin 455 lira çıkan Aziz İ'ye, Kabahatler Kanununun ilgili madde gereğince 153 lira ceza uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:06 Kaynak: AA
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