Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında "dini değerleri alenen aşağıladıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyadaki görüntüler ve "İslam'a hakaret" konulu haberlerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğunda görev yapan C.Y. (38) ve Ç.G. (30) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.