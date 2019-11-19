Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Celal S'nin şikayetçi olmadığı Rahime B, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Celal S. (65) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Rahime B. (80) arasında kapı çarpma konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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