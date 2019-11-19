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Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

6 saat önce

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı, System.String[]

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Celal S. (65) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Rahime B. (80) arasında kapı çarpma konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Rahime B, önce sopayla Celal S'yi darbetti, sonra bıçakla başından yaraladı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Celal S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Celal S'nin şikayetçi olmadığı Rahime B, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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